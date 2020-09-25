صور ياسمين عبد العزيز بوزن زائد وملامح متغيرة في أحدث ظهور مع أحمد العوضي والجمهور:"حامل؟"

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أصبحا من أكثر الثنائيات إثارة للجدل مع كل ظهور لهما في أي مناسبة اجتماعية، أو حتى لقاء إعلامي، ومع كل صورة يقومان بمشاركتها مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتصدرا بسببها منصات البحث على الإنترنت.

أحدث ظهور لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي شارك مع جمهوره على انستجرام، اليوم، الخميس، صورة جديدة له مع زوجته الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، خلال تواجدهما في إحدى المناسبات، واستعرض الثنائي رومانسيتهما كالعادة وظهر العوضي وهو يحتضن زوجته، واضعًا يده على خصرها.

ياسمين عبد العزيز تثير التساؤلات حول حملها من أحمد العوضي

صورة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي التي شاركها عبر حسابه، أثارت تساؤلات الجمهور وحيرتهم، بسبب ملامح ياسمين عبد العزيز المتغيرة ووزنها الزائد وبطنها المنتفخة قليلًا، إضافة إلى طريقة احتضان العوضي لها ووضع يده على خصرها، وفسر بعض المتابعين الأمر بأن الفنانة المصرية ربما قد تكون حامل بطفلها الأول من زوجها الحالي أحمد العوضي، وابنها الثالث بشكل عام، حيث أنها لديها طفلين من زوجها السابق محمد حلاوة وهما ياسمين وسيف؛ إلا أن الثنائي لم يعلقا على الأمر حتى الآن.

وبدأ بعض من متابعي الثنائي يقومان بتهنئتهما رغم عدم تأكدهم من حمل ياسمين عبد العزيز أو عدمه، كما تداولوا صورًا أخرى للثنائي من نفس المناسبة، والتي أظهرت مدى رومانسيتهما ولاقت إنتشارًا واسعًا وإعجاب عدد كبير من محبيهم.

تفاصيل زواج وبداية علاقة ياسمين عبد العزيز والعوضي

في سياق آخر، كان أحمد العوضي قد حل ضيفًا على برنامج "معكم" الأسبوع الماضي وتحدث كواليس تعرفه على ياسمين عبد العزيز وأكد أن ارتباطه بها، لم يبدأ يوم عيد ميلادها الذي أقيم في شهر يناير 2020، مشيرًا إلى أنهما في تلك الفترة كانا متزوجين بالفعل قبلها بقترة، أي تقريبًا في عام 2019، لكنهما فضلا إخفاء الأمر على الجمهور حتى لا يتسبب إعلان الزواج في تشتيتهما عن أعمالهما الدرامية التي كانا يحضران لها.

وأضاف الفنان المصري وقتها: "اتعرفنا على بعض والموضوع ماجاش من يوم عيد الميلاد، لا الموضوع من فترة والعلاقة طبيعية جدًا.. إعجاب فحب فقرار ارتباط وزواج زي أي اتنين"، وأشار إلى أنهما مرأ أيضًا بأزمات وخلافات وانفصلا أكثر من مرة وعادا لبعضهما البعض قبل زواجهما رسميًا، وهو ما تسبب في قوة علاقتهما وتمسكهما ببعضهما أكثر، كما أوضح أن فارق العمر بينهما 6 سنوات فقط، وليس 12 عامًا كما أشيع من قبل، معتبرًا أن فارق السن بينهما لا يذكر ولن يؤثر على علاقتهما.