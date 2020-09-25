فيديو هل تسببت شخصية مراد السويفي في "ونحب تاني ليه" بأزمة بين كريم فهمي وزوجته؟..الفنان يجيب

كريم فهمي الفنان المصري حل ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة cbc المصرية، وتحدث عن أحدث أعماله وهو مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، كما تحدث عن علاقته بزوجته دانيا وكيف أثر نجاح المسلسل عليهما.

كريم فهمي الذي قدم دور مراد السويفي في المسلسل الشهير والذي تعاون خلاله لأول مرة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، كشف بعض من كواليس العمل، وعلاقته مع زوجته بعد نجاح الدور خاصة في ظل إعجاب العديد من الفتيات بالشخصية التي قدمها بسبب الرومانسية الزائدة التي نالت إعجابهن.

هل تسبب "مراد السويفي" في انزعاج زوجة كريم فهمي؟

وأكد كريم فهمي أن زوجته لم تنزعج من حالة الإعجاب الكبيرة التي تلقاها من بعض الفتيات، بل باتت تأخذ الأمر بطرافة عندما تتحدث معها أي من صديقاتها عن رغبتهم في الارتباط من شخص مثل مراد السويفي، وتقول لهن: "أنا كما عايزة مراد السويفي"،

ولفت إلى أنها بعد فترة من عمله بمجال التمثيل بدأت تفهم طبيعة المجال وعلاقته بالمعجبات وأن كل ما يحدث خلال أعماله الفنية هو مجرد تمثيل فقط.

وأضاف الفنان المصري أن زوجته دانيا باتت تعلم أن المعجبات وتعليقاتهن وتمني البعض بأن يرتبطن بشخص مثل مراد السويفي، كل هذا مؤشرًا على النجاح، متابعا: "فهمت إن كل ما الناس بتحبك دا مؤشر نجاح لأنها لو أخدته بشكل غير كدة مش هنقدر نعيش"، مشيدًا بصبرها وقوة تحملها له ولأطفالهما.

صراحة كريم فهمي مع زوجته

وأشار كريم أن زوجته دانيا تمتلك كل الكلمات السرية الخاصة بهاتفه، وأنه لم يستطع أن يخفي عنها شيئًا، لافتًا إلى أنها في بداية حياتهما، انتابها الشك حول أنه على علاقة بغيرها، واستطاعت أن تثبت ذلك بالفعل حينها، لكنه بعدها لم يعط اهتمامًا لأي امرأة غيرها حتى الآن. وعبر كريم فهمي عن حبه الشديد لزوجته، وأكد أنه يحاول أن يكون مثاليًا معها، كما أنه قرر بعد انتهاء تصوير المسلسل أن يعبر عن حبه لها بطريقته، فقام بطبع جملة تحمل اسمها وبخط يدها، كوشم على ذراعه وكتب: "دانيا دائمًا وإلى الأبد".

وشم كريم فهمي باسم زوجته

الجدير بالذكر أن كريم فهمي عندما شارك جمهوره بصور وشمه الجديد، لفت هذا التصرف الرومانسي، أنظار متابعيه الذين أشاد بعضهم بقصة حبهما القوية والتي يعبر عنها الثنائي باستمرار، فيما اعتبر البعض تصرف الفنان المصري، هو أمر مبالغ فيه وكان من الممكن أن يعبر عن حبه لزوجته بطرق مختلفة.

ويحرص الزوجين على مشاركة جمهور كل منهما على موقع انستجرام، بصورهما الرومانسية باستمرار، أو الصور التي توثق أفضل لحظاتهما العائلية

في سياق آخر، كان أحدث أعمال كريم فهمي هو مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عُرض في شهر رمضان المنقضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وسوسن بدر وإيمان السيد وليلى عز العرب وعماد رشاد وتارا عماد وعلا رشدي وسمر مرسي وكارولين عزمي وأحمد سعيد عبد الغني وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.