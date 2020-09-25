سر تأثر أحلام على المسرح خلال حفل اليوم الوطني السعودي

أحمد جودة - القاهرة - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من حفل أحلام الذي أحيته في المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، والذي أكدت فيه أنها مفتقدة لجمهورها، بعد أن تم إبلاغها عقب وصولها إلى جدة بإلغاء الحضور الجماهيري وبث الحفلات عبر شبكة الإنترنت (أونلاين).

وقالت أحلام باكية خلال الحفل الذي أذيع عبر منصة "شاهد في آي بي": "أحس إنه دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور حلو وأغاني حلوة إلا من غير جمهوره هو تاج راسه.. أقول جمهور اليوم أنا فقدتكم.. إن شاء الله ياربي تزول هالغمة ونجتمع من جديد".