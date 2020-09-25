منال سلامة تحكي موقفا مع نجلها: "قاللي هتدخلي النار"

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وأضافت منال، خلال تقديمها برنامج “حلو الكلام”، المذاع على قناة “صدى البلد”: أنا قولت له له لا متخافشي لن أدخل النار، وعمو الشيخ لم يعرف جميع الممثلين بشكل صحيح، ولن أدخل النار كما قال لك.
وأضافت: "ذهبت أتحدث مع الخطيب وبدأت أتحدث معه بالأحاديث والآيات القرآنية، لكن الشيخ لم يرد عليا، وطلب مني بتغيير الحديث عن الدين".
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