علي ربيع يعلن عن موعد إصدار فيلمه المقبل...شاهد

نشر الفنان علي ربيع صورة جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

ويظهر في الصورة البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "الخطة العايمة" , ويشاركه في البوستر الفنان محمد عبد الرحمن والفنانة غادة عادل والفنان الكبير عمرو عبد الجليل.

وقد اعلن علي ربيع عن صدور الفيلم في دور العرض في ال6 من شهر اكتوبر القادم.

حيث قد علق علي البوستر قائلا: "علي بركه الله البوستر الرسمي #فيلمالخطهالعايمه اخراج معتز التوني تاليف عبد الوهاب وكريم كيمز انتاج شهد رمزي توزيع داخلي oscar توزيع خارجي الطاهر للانتاج ".

ثم اضاف :"يوم ٦أكتوبر بجميع دور العرض في كل سينمات مصر والوطن العربي".

وعلي جانب اخر مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"،من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.