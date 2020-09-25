وقال الفنان كريم فهمي: خلال لقثفي برنامج "معكم مني الشاذلي" أن "مؤلف المسلسل كتب النهاية التي تم عرضها منذ بداية كتابة المسلسل الذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل بين المشاهدين.
وأضاف: "عندما عرض عليا مسلسل ونحب تاني ليه تشجعت للمشاركه في العمل لأنه كان منظومة متكاملة ".
مسلسل ونحب تاني لية حقق نجاح كبير أثناء عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ فهو من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وشريف منير، وحصل على أعلي نسبة مشاهدة في رمضان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم فهمي: نهاية "ونحب تاني ليه" لم تتغير.. ولهذا السبب شاركت في المسلسل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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