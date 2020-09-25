هذا ما حققته أغنية عدى الكلام لسعد لمجرد .. فيديو

واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة.
وكان سعد لمجرد صرح خلال برنامج اجمد ٧ الساعة ٧ مع جيهان عبد الله أنه سيكرر تجربة الغناء باللهجة المصرية مجددا بعد النجاح الساحق الذي حققته أغنية " عدى الكلام".
وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».
وحرص سعد المجرد على تقديم فكرة جديدة في كليب عدى الكلام تتضمن شخصيات مختلفة منها الساحر في السيرك والتي شبهها البعض بالأفلام العالمية الأمريكية.
وكان سعد لمجرد قرر تأجيل طرح الكليب بسبب وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا :"احتراما لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوى، واجعل مثواها الجنة"
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