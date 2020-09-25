ديزني تكرم شادويك بوسمان بعد وفاته بهذه الطريقة

في لافتة انسانية ، كرمت شركة ديزني النجم الراحل شادويك بوسمان بعد شهر على رحيله بوضع صورة له على جدران خاص بالشركة العالمية تجمعه بطفل مريض سرطان.

وكشفت تقارير بالصحف الاجنبية أن شادويك بوسمان كان متزوجا سرًا من حبيبته Taylor Simone Ledward. وقالت التقارير إن الزواج بين شادويك وتايلور أقيم في احتفالية سرية مقتصرة على عائلتهما وأصدقائهما المقربين.

ولد تشادويك آرون بوسمان في أندرسون في كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية في 29 نوفمبر 1977