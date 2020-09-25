هاري ستايلز يصور فيديو كليب جديد مستوحى من جيمس بوند

يعيش النجم الشاب هاري ستايلز، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، بمشاركته في تصوير مجموعة من الاعمال السينمائية الجديدة.
ذلك بالاضافة لفيديو كليب جديد يقوم هاري بتصويره ستكون فكرته مستوحاة من أفلام جيمس بوند، ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات حصرية هي الأولى من موقع تصوير الفيديو.
وظهر هاري وفقا للصحيفة، اثناء قيادته لسيارة من ماركة ألفا روميو على طريقة جيمس بوند خلال تصويره للفيديو.
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