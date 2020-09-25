"ليزو" تزين غلاف مجلة Vogue للمرة الأولى

للمرة الأولى في مسيرتها الفنية اخيرت النجمة الأمريكية الشابة ليزو لتكون نجمة غلاف مجلة الموضة الشهيرة "فوج" بعددها الجديد الصادر لشهر أكتوبر المقبل.
ونقلت صحيفة ديلي ميل غلاف المجلة بعددها الجديد ومجموعة من اللقطات التي ظهرت بها ليزو ضمن جلسة تصوير اجرتها خصيصا للعدد.
وظهرت ليزو على غلاف المجلة، ضمن دعمها لعارضات الازياء والمشاهير من اصحاب الجسد المكتنز.
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