بعد استضافته في برنامج معكم.. الجمهور يطارد كريم فهمي

تصدر الفنان كريم فهمي، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم".
تحدث فهمي عن كواليس دوره في مسلسل " ونحب تاني ليه"، مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلا: "كان نفسي أعمل حاجة رومانسي وكنت أبحث عن سيناريو مناسب.. وعندما عرض علي مسلسل ونحب تاني ليه تشجعت للمشاركة في العمل وكان المسلسل منظومة متكاملة ".
وأضاف كريم فهمي: "عوامل نجاح شخصيتي في المسلسل مرتبطة بنجاح الفنان شريف منير في أداء دوره في المسلسل .. الأعمال الرومانسية ترتبط بأذهان الفتيات والسيدات والرجالة ملهاش في كده.. عندما أقابل أي رجل بعد عرض المسلسل يتحدث عن دوري على سبيل المزاح ويقول ودتنا في داهية".
وعن علاقته بزوجته، قال كريم فهمي: "دانيا زوجتي سعيدة بدوري في مسلسل ونحب تاني ليه، وسعيدة بردود أفعال الجمهور تجاه دوري".
وتابع: "زوجتي لا علاقة لها بالمجال الفني وهي لا تعمل ومتفرغة إلى منزلها، وبدأت تتفهم طبيعة عملي وأنه كلما زادت محبة الجمهور دليل ومؤشر للنجاح".
ووجهت الإعلامية منى الشاذلي، سؤالا إلى الفنان كريم فهمي عن ارتباطه بزوجته دانيا، قائلة "لو عندك يخت هتسميه دانيا"، ورد قائلا:" أه طبعا انا عملت تاتو باسم دانيا مش هكتبها على يخت، والتاتو اللي على ذراعي بخط يد زوجتي دانيا ".
وأضاف كريم فهمي: "نهاية مسلسل ونحب تاني ليه لم تتغير على الإطلاق".
وقال : "أحد مشاهد المسلسل كان عبارة عن خناقة مع أحد الممثلين لإنقاذ ياسمين عبد العزيز ومع بداية التصوير كان من المفترض أن اضرب الممثل في وجهه على الهواء لكن مناخيره اتكسرت".
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