وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

الرئيسية الارشيف فن ومشاهير

شاهد.. يارا تدعوا لجمهورها بيوم سعيد

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شاهد.. يارا تدعوا لجمهورها بيوم سعيد

شاهد.. يارا تدعوا لجمهورها بيوم سعيد


نشرت الفنان الليبنانيه يارا ، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر .

وكانت الصورة لبحر وسماء قامت بإلتقاطتها آثناء عطلتعا الصيفية وعلقت عليها قائلة :"اللهمَّ، أسعِد صباحنا بِكُلِّ خَيْرٍ نَنْتَظِرَه...صباح الخير" .

يعد فيديو كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب " ، أحدث أعمالها.

وكانت الفنانة يارا طلبت من جميع المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس ، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلى، وكتبت يارا قائلة: "جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".

يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. يارا تدعوا لجمهورها بيوم سعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

فيديو نادر لـ عمرو دياب في حفل زفاف عامر منيب

أخبار ذات صلة

0 تعليق