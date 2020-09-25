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بضحكة مبهجة.. وفاء عامر لجمهورها: "جمعة مباركة"

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بضحكة مبهجة.. وفاء عامر لجمهورها: "جمعة مباركة"

بضحكة مبهجة.. وفاء عامر لجمهورها: "جمعة مباركة"

نشرت الفنانة وفاء عامر صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات  " انستجرام ". 

وعلقت وفاء عامر على الصورة  بعابرة نصها " صباحكم رزق ونور من الرحمن .. جمعة مباركة ".  

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وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6"  حيث تجسد الفنانة وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتدور احداث العمل الفني حتي تمر بعدة أزمات خلال  العمل الفني ، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. 

فيلم "شريط 6" بطولة: "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

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رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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