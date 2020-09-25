بضحكة مبهجة.. وفاء عامر لجمهورها: "جمعة مباركة"

وعلقت وفاء عامر على الصورة بعابرة نصها " صباحكم رزق ونور من الرحمن .. جمعة مباركة ".
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فيلم "شريط 6" بطولة: "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.
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