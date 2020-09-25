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ركز في اللي أنت بتعمله.. حسنى شتا يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد

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ركز في اللي أنت بتعمله.. حسنى شتا يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد

ركز في اللي أنت بتعمله.. حسنى شتا يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد

وجة الفنان حسنى شتا رسالة لـ متابعية  ونشر صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وكتب حسنى شتا " ركز في اللي انت بتعمله وسيبها علي الله ". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

- مساء السعاده عليك يارب ويحفظك من كل سواء

- سيبك انت الطقم هياكل منك حته 

- ان شاء الله للك مسقبل جميل لأنك ممثل مجتهد ومميز ربنا يوفقك يارب

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وأحدث أعمال حسني شتا مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.

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محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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