نشرت النجمة رانيا يوسف فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات"إنستجرام". وظهر فى الفيديو كواليس أحدث جلسة تصوير للنجمة رانيا يوسف حيث ظهرت بإطلالة مختلفة بفستات أسود طويل . وجائت تعليقات متابعيها كالتالى : -الفستان تحفة عليكى -الاسود يليق بكى اقرأ أيضًا: من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية. مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كواليس أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف.. والجمهور: الأسود يليق بك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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