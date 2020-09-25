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كواليس أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف.. والجمهور: الأسود يليق بك

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كواليس أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف.. والجمهور: الأسود يليق بك

كواليس أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف.. والجمهور: الأسود يليق بك

نشرت النجمة فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات"إنستجرام".
وظهر فى الفيديو كواليس أحدث جلسة تصوير للنجمة رانيا يوسف حيث ظهرت بإطلالة مختلفة بفستات أسود طويل .

وجائت تعليقات متابعيها كالتالى :

-الفستان تحفة عليكى 

-الاسود يليق بكى 

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من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

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