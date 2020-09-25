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لوك جديد.. أحمد مكى لجمهوره: صباح الخير وجمعة مباركة.. شاهد

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لوك جديد.. أحمد مكى لجمهوره: صباح الخير وجمعة مباركة.. شاهد

لوك جديد.. أحمد مكى لجمهوره: صباح الخير وجمعة مباركة.. شاهد

شارك الفنان احمد مكى جمهورة بـ صورة جديدة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 

وعلق مكى على الصورة قائلا " صباح الخير ... جمعه مباركه ".

وحازت اصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : 

جمعه مباركة يا مبدع - صباااح الورد ..علينا وعليك ويا مكي - حبيبي الفنان الكبير احمد مكي الكبير اوي

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كانت آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى

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محمد الشيخ

الكاتب

محمد الشيخ

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