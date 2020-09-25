نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد الرحمن عن فيلم الخطة العايمة: اجتهدنا كلنا علشان نعملكم حاجة تليق بيكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طنشر الفنان محمد عبد الرحمن صورة جديدة ،عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وكانت الصورة لبوستر فيلمه الجديد "الخطة العايمة" ، وعلق عليها قائلاً: "بسم الله.. توكلنا على الله

البوستر الرسمي لفيلم الخطة العايمة .. اجتهدنا كلنا عشان نعملكم حاجة تليق بيكم.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم.. انتظروا الإعلان التشويقي الأول قريبًا...إنتاج : Al Ramzy production - Oscar production...تأليف: أحمد عبد الوهاب - كريم سامي...إخراج : معتز التوني ".

يذكر أن فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.

و عرض لـ محمد عبد الرحمن مؤخرا مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين.

المسلسل تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة