بهذه الكلمات.. أحمد خالد صالح يحيي ذكري وفاة والده

View this post on Instagram

رحمة الله و رضوانه عليك يا حبيبي، يا رب ينَعمك و يغفرلك و يرحمك و يجمعنا بيك علي خير. اللهم أبدله بالإحسان احساناً و بالذنب عفواً و غفراناً، اللهم اره مكانه من جناتك و اجمعه بالصالحين و الأنبياء و اجمعنا بهم علي خير يا رب. خيرك و عملك الصالح معيشني مش محتاج حاجة، ربنا يجعلنا في ميزان حسناتك يا والدي و يجمعنا بيك علي خير يا حبيبي🤍