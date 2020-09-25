نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. أحمد خالد صالح يحيي ذكري وفاة والده في المقال التالي
حيث شارك صورة جمعتهما عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب: رحمة الله ورضوانه عليك يا حبيبي، يارب ينعمك ويغفرلك ويجمعنا بيك علي خير ، اللهم أبدله بالإحسان إحساناً وبالذنب عفواً وغفراناً ، اللهم اره مكانة من جناتك واجمعه بالصالحين والأنبياء واجمعنا بهم علي خير يارب ، خيرك وعملك الصالح معيشني مش محتاج حاجة ، ربنا يجعلنا في ميزان حسناتك يا والدي ويجمعنا بيك علي خير يا حبيبي.
وعلقت الفنانة مي كساب علي الصورة وكتبت : تعيش وتفتكر ، البركة فيكم ، خلف صالح تفرحو القلب.
يشار أن الفنان الكبير خالد صالح رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر عام 2014، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، ولا سيما أنه قدم أعمال فنية تظل خالدة في وجدان المشاهد في العالم العربي بصفة عامة.
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رحمة الله و رضوانه عليك يا حبيبي، يا رب ينَعمك و يغفرلك و يرحمك و يجمعنا بيك علي خير. اللهم أبدله بالإحسان احساناً و بالذنب عفواً و غفراناً، اللهم اره مكانه من جناتك و اجمعه بالصالحين و الأنبياء و اجمعنا بهم علي خير يا رب. خيرك و عملك الصالح معيشني مش محتاج حاجة، ربنا يجعلنا في ميزان حسناتك يا والدي و يجمعنا بيك علي خير يا حبيبي🤍
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