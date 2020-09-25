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بضحكة مبهجة.. وفاء عامر لجمهورها "صباحكم رزق ونور"

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بضحكة مبهجة.. وفاء عامر لجمهورها "صباحكم رزق ونور"

بضحكة مبهجة.. وفاء عامر لجمهورها "صباحكم رزق ونور"

تحرص الفنانة وفاء عامر التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

وشارك وفاء عامر جمهورها بصورة مبهجة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام ، والقت التحية الصباحية قائله:" صباحكم رزق ونور ، جمعة مباركة .

وعلق أحد المتابعين وكتب : صباح الخير والسعادة عليكي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء عامر كان مسلسل "حكايتي" وهو من بطولة ياسمين صبري، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبد الناصر، وناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهنا، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

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