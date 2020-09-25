بنيولوك جديد.. أحدث جلسة تصويرية لأحمد مكى

ونشر أحمد مكى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها بنيولوك جديد، حيث اعتمد على نظارة شمس وتسريحة شعر جديدة وعلق قائلاً"صباح الخير ..جمعة مباركة".
وكانت أخر أعمال أحمد مكى مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017، وشارك فى بطولة المسلسل كل من دينا الشربينى، هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومى فؤاد، أوس أوس، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هشام فتحى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.
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