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بنيولوك جديد.. أحدث جلسة تصويرية لأحمد مكى

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بنيولوك جديد.. أحدث جلسة تصويرية لأحمد مكى

بنيولوك جديد.. أحدث جلسة تصويرية لأحمد مكى

يحرص الفنان أحمد مكى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد مكى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها بنيولوك جديد، حيث اعتمد على نظارة شمس وتسريحة شعر جديدة وعلق قائلاً"صباح الخير ..جمعة مباركة".

وكانت أخر أعمال أحمد مكى مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017، وشارك فى بطولة المسلسل كل من دينا الشربينى، هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومى فؤاد، أوس أوس، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هشام فتحى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.

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محمد الشيخ

الكاتب

محمد الشيخ

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