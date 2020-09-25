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إطلالة جديدة.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا| شاهد

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إطلالة جديدة.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا| شاهد

إطلالة جديدة.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا| شاهد

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها بعدة صور لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلقت نسرين طافش على الصور قائلة " كل شيء يأتي في وقته .. كل شيء يأتي عندما تكون ناضجا .. كل شيء يأتي عندما تستحقه .. تلك تجربتي .. ".

ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

ملكة - مشاء الله - زى القمر

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وتشارك نسرين طافش في مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، وندى موسى، وعماد رشاد، وحنان سليمان، ودينا المصري، وأحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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