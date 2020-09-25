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من مهرجان شتاء الرياض..كارول سماحة من أحدث ظهور بحفلاتها

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من مهرجان شتاء الرياض..كارول سماحة من أحدث ظهور بحفلاتها

من مهرجان شتاء الرياض..كارول سماحة من أحدث ظهور بحفلاتها

نشرت الفنانة كارول سماحة،فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
وظهرت كارول سماحة فى الفيديو من حفلها بهرجان شتاء الرياض 2020.

وعلقت كارول سماحة قائلًا: "مهرجان_الرياض شاهد أغاني حفلة #الرياض ٢٠٢٠ تدريجيا على قناتي يوتيوب".

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وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 4 ملايين مشاهدة منذ بداية عرضه على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.

"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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