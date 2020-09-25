"اللى مالوش خير فى حاتم مالوش خير فى مصر".. تعرف على أشهر إيفيهات الراحل خالد صالح

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان خالد صالح، الذى رحل عن عالمنا فى 2014، تاركاً خلفه أعمال فنية مميزة، سواء فى السينما أو الدراما، وكانت مقولاته فى أدواره الفنية تتردد بين الناس فى حياتهم اليومية، فهو رحل بجسده وبقى حى ببصمته.

تعرف على أشهر مقولات خالد صالح:

_فيلم "محامى خُلع"

إذا قال "ولزومه إيه 46 حصان متهيألى حصان واحد كفاية.. ولا إيه؟".

_فيلم تيتو:

"ماتعرفناش، أنا بابا يلا"، وذلك في فيلم تيتو عام 2004، عن دور شرير قام به، وقدم شخصية العقيد "رفعت السكري" وهو ضابط فاسد.

_فيلم "هى فوضى":

"اللي مالوش خير في حاتم مالوش خير في مصر"

وجسد فى هذا الفيلم شخصية أمين الشرطة المستبد لنرى مشهد بينه وبين عبدالله مشرف الذي يطلب منه حساب الأكل فيخبره حاتم "إللي مالوش خير في حاتم مالوش خير في مصر".

_عمارة يعقوبيان:

"الشعب المصري كله ماسك في ديل الحكومة أكنها أمه اللي خلفته حتى لو كانت الحكومة ماشية على حل شعرها" عن دوره بفيلم عمارة يعقوبيان، وذلك في عام 2006، حيث يقوم بدور وزير ورمز الفساد بالسلطة.

_ الريس عمر حرب:

قال خالد صالح "هتروح على فين العالم ده كله بتاعى".

_أحلى الأوقات:

ردد خالد صالح فى فيلم أحلى الأوقات "وتفتكرى كده هشبع يا يسرية" وجسد دور "إبراهيم" الموظف بسيط مغلوب على أمره، وقال هذه العبارة عندما قالت له زوجته "ارميلك نفسى من البلكونة ياابراهيم".