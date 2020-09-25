الحرام هو اللي بيجي.. في ذكرى وفاته تعرف علي أشهر إيفهات نجاح الموجي

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان الراحل نجاح الموجي الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ، واستطاع أن يستحوذ علي مكانة خاصة في قلوب الجمهور .

وإحياء لذكري وفاته يعرض لكم "دوت الخليج الفني" أشهر إيفهات الراحل نجاح الموجي.

الحرام هو اللي بيجي"

في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة"، مثل فيه الموجي أمام الفنان الراحل عادل أدهم، عندما قال له الأخير: "أنا مروحش للحرام"، ليرد عليه: "حرام إيه يا جدع.. إحنا مبنروحش للحرام، الحرام هو اللي بيجي لحد عندنا".

وفى أحد مشاهده المضحكة قال فيها فى أحد اعماله "سيبك منه دا اجزخانجى بمخ جزمجى بالك أنت دا عايز العيان لا يخف ولا يموت علشان يفضل زبونه".

أنا الشعب"

أطلق الموجي عددًا من الإفيهات بمسرحية المتزوجون، كان أبرزها حين سأله جورج سيدهم: إلا قولي ياض يا مزيكا.. إنت بتفهم في السياسة؟ فرد عليه الموجي واضعًا ساقًا على ساق أفهم في السياسة؟ أنا الشعب.

وفي مشهد شهير بمسرحية "المتزوجون"، وجه "حنفي"، سؤال لـ"الواد مزيكا"، قائلا: "تعرف إيه عن سياسة الوفاق يا واد يا مزيكا"، قاله: "سياسة الوفاق، يعني يا بخت من وفق راسين في الحلال"، ليرد "حنفي": "دي سياسة أمك".

