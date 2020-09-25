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دينا تخوض تحدى مواقع التواصل.. وتنشر صورا من طفولتها

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دينا تخوض تحدى مواقع التواصل.. وتنشر صورا من طفولتها

دينا تخوض تحدى مواقع التواصل.. وتنشر صورا من طفولتها

خاضت النجمة دينا تحدى الطفولة المتداول على مواقع التواصل الإجتماعى.
حيث نشرت الراقصة دينا صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وظهرت دينا في الصور وهى تقارن بين مظهرها فى طفولتها ومظهرها الأن .

وجائت تعليقات متابعيها كالتالى :

-قمر فى الاتنين 

-من صغرك جميلة 

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وآخر أعمال دينا مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عرض في موسم الرمضاني.

المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، محمود ‏عبد ‏المغني، ‏محمد ‏لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏ماجد، ‏ومن ‏تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

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