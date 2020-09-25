برومو بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش تريند رقم 5 على يوتيوب

حقق برومو مهرجان بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش، نجاحا كبيرا، حيث احتل التريند رقم 5 على موقع "يوتيوب" بعد ساعات من طرحه على القناه الرسمية.

وقام حسن شاكوش، بغناء جزء من المهرجان، تضمن التالي:" انتي بسكوتايه مقرمشه .. يابت ده انتي قطة مخربشة .. اموت فيكي وتبقي مفرفشة"، وظهر مع صنّاع الأغنية من خلال الفيديو".