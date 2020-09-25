عمر كمال يشارك متابعيه بصورة له برفقة أحمد زاهر

نشر الفنان عمر كمال صورة له مع الفنان أحمد زاهر وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ". وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات على النحو التالى : - بتستاهل كل خير طيبتك باينه من وشك حافظ على تواضعك الى الامام. - الله يسعد قلبك وتواضعك دوم متألق مزيدا من النجاح الأعلى. - ربنا يكرمك يارب ومن نجاح لنجاح ديما . - يا نجم الله يوفقك بتمنالك النجاح. اقرا ايضا :

بعد تعرضه لوعكة صحية.. عمر كمال يسافر إلى لبنان لهذا السبب وقال عمر كمال خلال ندوته بموقع دوت الخليج،إن مغني المهرجانات حمو بيكا لا يعتمد على فيديوهاته الكوميدية التي يتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول للجمهور،مشيرا إلى أن "الافيه" الذي يقوله إذا كان جيدا من الممكن أن يصوره للجمهور.

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