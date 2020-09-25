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عمر كمال يشارك متابعيه بصورة له برفقة أحمد زاهر

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عمر كمال يشارك متابعيه بصورة له برفقة أحمد زاهر

عمر كمال يشارك متابعيه بصورة له برفقة أحمد زاهر

نشر الفنان عمر كمال صورة له مع الفنان أحمد زاهر وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات على النحو التالى : 

- بتستاهل كل خير طيبتك باينه من وشك حافظ على تواضعك الى الامام.

- الله يسعد قلبك وتواضعك دوم متألق مزيدا من النجاح الأعلى.

- ربنا يكرمك يارب ومن نجاح لنجاح ديما .

- يا نجم الله يوفقك بتمنالك النجاح.

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وقال عمر كمال خلال ندوته بموقع دوت الخليج،إن مغني المهرجانات حمو بيكا لا يعتمد على فيديوهاته الكوميدية التي يتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول للجمهور،مشيرا إلى أن "الافيه" الذي يقوله إذا كان جيدا من الممكن أن يصوره للجمهور.

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رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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