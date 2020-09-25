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مشاهدات قاسية لبرومو "بسكوتاية" لحسن شاكوش وتريند على يوتيوب

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مشاهدات قاسية لبرومو "بسكوتاية" لحسن شاكوش وتريند على يوتيوب

مشاهدات قاسية لبرومو "بسكوتاية" لحسن شاكوش وتريند على يوتيوب

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدات قاسية لبرومو "بسكوتاية" لحسن شاكوش وتريند على يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق برومو مهرجان بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش، نجاحا كبيرا، حيث احتل التريند رقم 5 على موقع "يوتيوب" بعد ساعات من طرحه على القناه الرسمية، تخطى ال 57 ألف مشاهدة .

وكان حسن شاكوش، يغني جزء من المهرجان، ويقول :" انتي بسكوتايه مقرمشه .. يابت ده انتي قطة مخربشة .. اموت فيكي وتبقي مفرفشة"، وظهر مع صنّاع الأغنية من خلال الفيديو".

ويستعد "حسن شاكوش" لأغنيتين مع المطرب عمر كمال على طريقة الدويتو تم الانتهاء من الكلمات والألحان الخاصة بهما ومن المقرر تسجيلهما فور الانتهاء من الحفلات المتعاقد عليها.

يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "لغبطيطا" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ٢٩ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومن كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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