شاهد. عمر كمال برفقة أحمد زاهر

وكانت الصورة من كواليس فيلم "زنزانه ٧" ، وظهر عمر بها برفقة الفنان أحمد زاهر، وحازت الصورة على إعجاب الكثير، وعلق الجمهور قائلاً:" بتستاهل كل خير طيبتك باينه من وشك حافظ على تواضعك الى الامام" ، وكتب معجب آخر:" الله يسعد قلبك وتواضعك دوم متألق مزيدا من النجاح الأعلى" ، وقال آخر:" من نجاح لنجاح يارب بحبك جداً وبتمنالك كل خير".
حصل الفنان عمر كمال، على الدرع الذهبي من موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب وذلك بعدما تخطي قناتة الرسمية مليون مشترك.
يذكر أن أغنية " لغبطيطا" آخر عما جمع بين المطربين عمر كمال وحسن شاكوش وهي من كلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو، وتعاون شاكوش وكمال مؤخراً معاً في العديد من الأغنيات منها "شوكولاتة سايحة جوه كيك "بونبوني ساقط في نوتيلا"، و" عود البطل "وأشهر أغنياتهم كانت" بنت الجيران".
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