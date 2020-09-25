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ميس حمدان تطرح أغنيتها الجديدة "اصحي صح صح"

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ميس حمدان تطرح أغنيتها الجديدة "اصحي صح صح"

ميس حمدان تطرح أغنيتها الجديدة "اصحي صح صح"

روجت الفنانة ميس حمدان جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها مرتدية فستان أنيق باللون الأسود ، وعلقت قائله:"اسمعوا أغنيتي اصحي صح صح علي تطبيق أنغامي وقولولس رأيكم".

 "صح صح" من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.

وفي سياق آخر، شاركت ميس حمدان مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، وهو من إخراج رامي رزق الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر فرج، بطولة أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم.

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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