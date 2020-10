ميس حمدان تطرح أغنيتها الجديدة "اصحي صح صح"

View this post on Instagram

اسمعو اغنيتي الجديده ( اصحى صح صح ) على تطبيق انغامي وًقولولي رايكم🔥💃 https://play.anghami.com/song/86396990 كلمات @osama930 الحان @albader.singer توزيع @ahmed_el_assal توزيع الاغنيه على جميع المنصات @freemusicegypt تصوير @mphotographyco شعر @karimaboelsaoud1 مكياج @makeupbyhebamagdy فستان @theboutiquedresses