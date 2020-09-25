حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها مرتدية فستان أنيق باللون الأسود ، وعلقت قائله:"اسمعوا أغنيتي اصحي صح صح علي تطبيق أنغامي وقولولس رأيكم".
"صح صح" من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.
وفي سياق آخر، شاركت ميس حمدان مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، وهو من إخراج رامي رزق الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر فرج، بطولة أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم.
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اسمعو اغنيتي الجديده ( اصحى صح صح ) على تطبيق انغامي وًقولولي رايكم🔥💃 https://play.anghami.com/song/86396990 كلمات @osama930 الحان @albader.singer توزيع @ahmed_el_assal توزيع الاغنيه على جميع المنصات @freemusicegypt تصوير @mphotographyco شعر @karimaboelsaoud1 مكياج @makeupbyhebamagdy فستان @theboutiquedresses
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميس حمدان تطرح أغنيتها الجديدة "اصحي صح صح" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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