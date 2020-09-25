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بدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لنادين نسيب بإنستجرام

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بدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لنادين نسيب بإنستجرام

بدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لنادين نسيب بإنستجرام

تحرص الفنانة نادين نسيب التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية. 

وشاركت نادين منذ قليل جمهورها بمجموعة صور لها وكتبت : شكراً يارب علي كل شئ وأنا ممتنة كثير وإيجابية كثسر وبعدني بحب الحياة وكل لحظة ، وبقول نشكر الله لأنه الحياة بعدا قدمنا ، ولازم نعيشها صح طالما الله كاتبلنا عمر .

وكانت نادين نجيم قد تعرضت للإصابة جراء انفجار بيروت الذي حدث في المرفأ وراح ضحيته عدد كبير من الأبرياء.

وخضعت نادين لعملية جراحية كبيرة استمرت 6 ساعات ومكثت فترة في المستشفى حتى تماثلت الشفاء وخرجت وعادت إلى حياتها الطبيعية وسط دعوات مكثفة من جمهورها.

https://www.instagram.com/p/CFjzboln-km/?igshid=t7wfegztti9h

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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