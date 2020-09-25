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ناهد السباعى تستعيد ذكرياتها فى مهرجان الجونة بفستان أنيق.. شاهد

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ناهد السباعى تستعيد ذكرياتها فى مهرجان الجونة بفستان أنيق.. شاهد

ناهد السباعى تستعيد ذكرياتها فى مهرجان الجونة بفستان أنيق.. شاهد

وظهرت ناهد السباعي في الصورة من المهرجان بفستان أنيق وعلقت قائلة :"من مهرجان الجونة السينمائى السنة الماضية".

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وشاركت ناهد السباعي شاركت في رمضان 2020 في مسلسل "النهاية".

مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي .

ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقى.

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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