نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن نجاح الموجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان نجاح الموجي، الذي يعد واحدًا من أهم وأنجح النجوم في الوطن العربي، فقدم العديد من الأعمال المميزة والمختلفة التي تركت علامة في قلب جمهوره.

لم يعرف الجميع أن اسم "نجاح الموجي" الحقيقي هو عبد المعطي محمد الموجي، وبدأ الموجي حياته مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورًا هامًا في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة".

تخرج في المعهد العالي للخدمة الإجتماعي والتحق بأحد الوظائف الحكومية ولم يتركها حتى وصل لمنصب وكيل وزارة.

قام الموجي بعمل الكثير من الأعمال الفنية فشارك في بطولة عدد كبير من الأفلام منها طأطأ وريكا وكاظم بك، امرأة مطلقة، اغتصاب، الكيت كات ومدافن مفروشة للإيجار.