نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تبهر جمهورها بإطلالة مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة وفاء عامر صور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلّقت وفاء عامر على الصورة قائلة: "صباحكم رزق ونور من الرحمن .. جمعة مباركة "، وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات.

وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" حيث تجسد الفنانة وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتدور احداث العمل الفني حتي تمر بعدة أزمات خلال العمل الفني ، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

فيلم "شريط 6" بطولة: "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.