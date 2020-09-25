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محمد رمضان يشارك جمهورة جلسات عمل مسلسل "موسي" رمضان 2021

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محمد رمضان يشارك جمهورة جلسات عمل مسلسل "موسي" رمضان 2021

محمد رمضان يشارك جمهورة جلسات عمل مسلسل "موسي" رمضان 2021

نشر الفنان محمد رمضان، صور له مع فريق عمل مسلسل موسي وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "رمضان" علي الصور قائلاً :"جمعة مباركة و موفقة علينا جميعاً جلسات عمل مسلسل موسى، رمضان2021 المخرج، محمد_سلامة والمؤلف ناصر_عبد_الرحمن انتاج سينرجي ثقة_في_الله_نجاح"

يشار إلي أن مسلسل "موسى" سيناريو ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، ومن المنتظر البدء في تصويره مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقرر محمد رمضان البدئ في مسلسله "موسى"، بعد قرار تأجيل تقديم مسلسل "الامبراطور" الذي يروي سيرة الفنان  الراحل، أحمد زكي، بسبب خلافات الورثة.


وخاض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني 2020 بمسلسله "البرنس".

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محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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