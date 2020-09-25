إطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بصورة على البحر

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، متابعيها صور جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة صيفية جريئة أثناء قضاء العطلة، ترتدي بالمايوة البكيني علي البحر وتركت شعرها الاسود منسدلا ومبللا، نالت إعجاب متابعيها.



ومن الناحية الجمالية لم تضع لاميتا ميكب على بشرتها واكتفت بجمالها الطبيعي لابراز إطلالتها، ولم تتكلف سلمى أبو ضيف في إقتناء الاكسسوارات.



يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".



وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.