نوال الزغبى لمتابعيها عبر تويتر: الخيط الذي يقطع ويوصل يصبح كتلة من العقد

نشرت الفنانة نوال الزغبى، تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتبت نوال الزغبى: "الخيط الذي يقطع ويوصل مرات عدة...لا يرجع خيطا بل يصبح كتلة من العقد".

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يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.

وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.