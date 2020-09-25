نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي يكشف أسرار وكواليس أفلام إسماعيل يس في ذكرى ميلاده في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي د. عمرو الليثي متسائلا من منا لا يحبه ولا يحب أفلامه التى لا تزال قادرة على إضحاكنا إلى الآن؟.. الفنان الكبير إسماعيل ياسين الذى ينتقل حبه إلينا جيلا بعد جيل.
وتابع الليثي وكان له مجموعة من الأفلام المميزة التى حملت اسمه وتلك المجموعة تحديدًا قام بإنتاجها وصاحب فكرتها عمى المنتج جمال الليثى، هذه الأفلام التى بدأت بـ«إسماعيل ياسين فى الجيش، إسماعيل ياسين فى الطيران، إسماعيل ياسين بوليس حربى، إسماعيل ياسين بوليس سرى، إسماعيل ياسين فى البحرية»، وكانت مرتبطة بالجيش
استمرت هذه الأفلام وحققت نجاحًا كبيرًا وكانت تكلفتها بسيطة. أذكر أن تكلفة الفيلم الواحد لم تكن تتجاوز أربعة عشر إلى ستة عشر ألف جنيه على أكبر تقدير ممكن فى ذلك الوقت، وهذه التكلفة ليست بالكبيرة لكنها كانت تحقق مردودًا إعلاميًّا جيدًا ومردودًا للقوات المسلحة جيدًا وأيضًا مردودًا تجاريًّا لمنتجى هذه الأفلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو الليثي يكشف أسرار وكواليس أفلام إسماعيل يس في ذكرى ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق