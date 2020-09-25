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أصيب بمرض القلب وعمل كسائق تاكسي.. مالا تعرفه عن خالد صالح في ذكرى وفاته

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أصيب بمرض القلب وعمل كسائق تاكسي.. مالا تعرفه عن خالد صالح في ذكرى وفاته

أصيب بمرض القلب وعمل كسائق تاكسي.. مالا تعرفه عن خالد صالح في ذكرى وفاته

يصادف اليوم 25 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان خالد صالح، والذي عاش حياة صعبة منذ ولادته حيث توفت والدته وهو في الصغر، ثم والده ليعيش طفولة وحيدة.

أصيب الفنان خالد صالح بمرض القلب، ووهو مرض وراثي حيث أصيب شقيقه بنفس المرض.

عاش خالد صالح حياة صعبة، حيث انتقل إلى أحد البلاد ليكسب قوت يومه، وعمل كسائق تاكسي وذلك عقب تخرجه من كلية الحقوق.

بدأ الفنان خالد صالح مسيرته الفنية من خلال المسرح، حيث عمل في مسرح الهناجر لسنوات، ثم شارك في أعمال فنية أولها مسلسل "أم كلثوم"، وكان أول عمل سينمائي يشارك به هو فيلم "جمال عبد الناصر".

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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