تشييع جنازة الملحن خليل مصطفى بمسقط رأسه في الزقازيق

أعلنت أسرة الملحن الكبير الراحل خليل مصطفى، عن تشييع جنازته إلى مسط رأسه بالزقازيق ودفن الجثمان بمقابر الأسرة هناك، بعد أن وافته المنية صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلن الشاعر فوزي إبراهيم -أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية- خبر وفاة الملحن خليل مصطفى، صباح اليوم الجمعة 25 سبتمبر، بعد صراع مع مرض سرطان الغشاء البريتوني، والقولون والرئة.

وكان الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم -أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"- كشف قبل أيام تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان. قال إبراهيم إن الفنان خليل مصطفى مصاب بسرطان الغشاء البريتوني، وثانويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولي فى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي تحت يد الطبيب تامر النحاس".