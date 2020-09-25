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بالتزامن مع ذكرى وفاته.. مالا تعرفه عن الفنان خالد صالح

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بالتزامن مع ذكرى وفاته.. مالا تعرفه عن الفنان خالد صالح

بالتزامن مع ذكرى وفاته.. مالا تعرفه عن الفنان خالد صالح

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزامن مع ذكرى وفاته.. مالا تعرفه عن الفنان خالد صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان خالد صالح والذي توفى يوم 25 سبتمبر، عقب إصابته بمرض القلب الذي حمله وراثة حيث أصيب أيضا شقيقه بهذا المرض قبل وفاته.

ويرصد "الفجر الفني" بالتزامن مع ذكرى وفاته معلومات لا تعرفها عنه:

حلم خالد صالح بأن يعمل في محل حلويات شرقية، حيث شارك مع شقيقه في هذا العمل ولكن لم يتحمله شقيقه بسبب عدم إلتزامه بمواعيد العمل.

شارك خالد صالح في بداية مشواره الفني بأدوار كومبارس، وذلك عقب عودته من الخليج.

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بالفنان خالد صالح وذلك عقب دوره في فيلم "ميدو مشاكل" حيث أدى دور ظابط مخابرات وفرح "صالح" برأي "الشناوي" به.

كان الفنان خالد الصاوي هو صديقه المقرب حيث درسا معا في كلية الحقوق، وحققا نجاحات كثيرة سويا منها فيلم "الحرامي والعبيط".

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محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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