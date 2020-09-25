وفاة الملحن خليل مصطفى بعد صراع مع السرطان

وكان أعلن الشاعر فوزي إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية “الساسيرو”.
ولم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة أو العزاء حتى الآن، حيث يوجد الملحن الراحل داخل مستشفى السلام الدولى منذ 21 سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي، إلا إنه رحل عن عالمنا منذ قليل.
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