في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز أعمال خالد صالح والجوائز التي حصل عليها

شارك الفنان خالد صالح في عدد من الأعمال الفنية أبرزها "تيتو"،"أحلام حقيقة"،"هي فوضى"،"الريس عمر حرب"،"ابن القنصل"،"سلطان الغرام"،"بعد الفراق".
حصل الفنان خالد صالح على عدد من الجوائز، أبرزها جائزة التمثيل عن مهرجان الأفلام، جائزة الإبداع الذهبية، وشهادة تقدير لأحسن ممثل من مهرجان الإعلام العربي، وذلك عن دوره في مسلسل "تاجر السعادة".
تعرض الفنان خالد صالح لأزمة قلبية في نهاية حياته، وذلك بسبب الإجهاد الذي تعرض له في مسلسل "موعد مع الوحوش".
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