وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

وزيرة التجارة والصناعة: معرض تراثنا أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة طفل الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يطالب بالقصاص

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إقليم كاراباخ يشعل الخلافات بين تركيا وروسيا.. وموسكو تكشف عن فرصة لحل الأزمة

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

إسرائيل تزعم: قمنا بعملية عسكرية خاطفة في هذه الدولة العربية

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

يد أردوغان الطويلة.. كيف تلاحق المخابرات التركية خصوم السلطان في الخارج

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

نشوى مصطفى تنعي محمود ياسين بكلمات موثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماجد المصري يطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

الرئيسية الارشيف فن ومشاهير

محمد نور ينتهي من تصوير "مواعيد العمر" ويهديها للشعب السعودي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد نور ينتهي من تصوير "مواعيد العمر" ويهديها للشعب السعودي

محمد نور ينتهي من تصوير "مواعيد العمر" ويهديها للشعب السعودي

انتهي النجم محمد نور من تصوير احدث اغانيه باللهجه الخليجيه بعنوان "مواعيد العمر" وقام بتصويرها علي طريقه الفيديو كليب ومن المقرر طرحها خلال الايام المقبله .

ويعتبر هذه المره الاولي الذي يقوم فيها "نور" بالغناء باللهجه الخليجيه وقد قام بهذا العمل واهدائه للشعب السعودي احتفالا معهم بالعيد الوطني.

مواعيد العمر من كلمات الامير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز و توزيع محمد شفيق وماستر وهندسه صوتيه ياسر انور  واشراف فني  محمد علام ووليد توفيق واداره اعمال ميرا امير واخراج بتول عرفه .

وقد قام نور مؤخرا بطرح احدث اعماله "جاني في ملعبي" الذي حققت ولاقت نجاحا كبيرا وانتشارا بين الجمهور .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد نور ينتهي من تصوير "مواعيد العمر" ويهديها للشعب السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

منى زكي تعلق على إعلان تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي

0 تعليق