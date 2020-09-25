على أغنية "يا حبيبي"..جمهور الإسكندرية يشعل الشاطئ مع محمد رمضان

وظهر محمد رمضان في الفيديو مع جمهوره، وهو يغنو أغنية "يا حبيبي"، وكتب تعليقا قائلا: "في اسكندرية انهاردة على اغنية ياحبيبي ربنا يحفظكم ويحميكم، جمهوري مع أغنيتي".
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مشاركته في مسلسل "البرنس"، وذلك في شهر رمضان الماضي والذي شارك به عدد من الفنانين منهم روجينا، وأحمد زاهر، وإدوارد وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
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