شاهد.. شيرين رضا تتألق بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإطلالة جذابة.

وظهرت شيرين رضا، يفستان أنيق وبسيط باللون الذهبي الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين رضا فى الماكياج على اللون الأسود للعيون والرموش، كما وضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمالها.

كما اختارت تسريحة مميزة للشعر تبرز جمالها، بطريقة تتناسب مع ظهورها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.



وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "، الذى عرض قبل إغلاق دور العرض، مع كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.