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بفستان أسود .. ريهام أيمن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

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بفستان أسود .. ريهام أيمن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بفستان أسود .. ريهام أيمن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها ومتابعيها صورا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.


وظهرت ريهام أيمن بإطلالة مميزة، مرتدية فستان انيق باللون الاسود يبرز رشاقتها، كما ورفعت شعرها البني القصير للخلف بطريقة جذابة التى تكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن في المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم، نالت إعجاب متابعيها

كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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