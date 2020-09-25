نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. تأجيل حفل عمرو دياب في المملكة السعودية في المقال التالي
ونشر الهضبة بيان عبر حسابه الرسمي قائلا "حرصًا منا على سلامة الجميع فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تلفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد مقبل بإذن الله”.
يشار إلي أن قدم بعض النجوم الوطن العربي، حفلات ضمن الأحتفال بعيد الوطن السعودي وذلك مع وضع شروط لحضور الحفل وجميعها متعلقة بإجراءات الأمان والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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