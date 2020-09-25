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تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

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تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، ومالك نادي ألميريا الإسباني  عن حبه الشديد لفخامة رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تأليفه لأبيات شعر في حب الرئيس.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وكتب عليها أبيات شعر للرئيس ليعرب عن حبه له وتقديراً لمجهوداته الضخمة ، حيث تقول الأبيات:

حُب الوطن له رِجال أبطال ويتِعدوا

لو شالوا حمل جِبال قادرين وبيسِدوا

الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

عمر اللى ضحى بروحه ما خلف في يوم وعده.

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ،  يحرص دائماً على الافصاح عن حبه  وتقديره  لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد على دعمه المستمر لمصر.

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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