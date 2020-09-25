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بإطلالة مبهجة.. سميرة سعيد تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

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بإطلالة مبهجة.. سميرة سعيد تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

بإطلالة مبهجة.. سميرة سعيد تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة سميرة سعيد صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلساتها التصويرية. 

وظهرت سميرة سعيد بلوك جديد مرتدية فستان باللون الأسود وقبعة مع نظارة بعدسات فضيه وتسريحة شعر جديدة. 

وعلقت سميرة سعيد على الصورة قائلة "عندما تكون الأمور صعبة.. اضحك من القلب حتى تتحسن.. ❤️".

خطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "قط وفار"، والتي تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي. 

وخاضت سميرة عبر الأغنية الجديدة مغامرة موسيقية وتسويقية مختلفة حيث قررت أن يكون العرض الأول لها بشكل لايف عبر أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين مع تطبيق تيك توك Tik Tok العالمي، وذلك تزامنًا مع صدورها رسميًا بشكل فيديو كليب. 

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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